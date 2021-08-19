В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к нападающему "Монпелье"

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В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к нападающему "Монпелье"Фото: инстаграм Делора

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Монпелье" Энди Делору.

В интервью для "Бизнес Online" Яровинский не подтвердил информацию об интересе клуба к футболисту.

Делор защищает цвета "Монпелье" с 2018 года. В составе клуба он провел 105 игр, забил 46 голов и отдал 20 результативных передач.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

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