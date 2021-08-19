В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к нападающему "Монпелье"
Фото: инстаграм Делора
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Монпелье" Энди Делору.
В интервью для "Бизнес Online" Яровинский не подтвердил информацию об интересе клуба к футболисту.
Делор защищает цвета "Монпелье" с 2018 года. В составе клуба он провел 105 игр, забил 46 голов и отдал 20 результативных передач.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.
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