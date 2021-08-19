"Тоттенхэм" проиграл "Пасуш де Феррейра" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В первой игре раунда плей-офф Лиги конференций "Тоттенхэм" уступил "Пасуш де Феррейра".
"Пасуш де Феррейра" Португалия - "Тоттенхэм" Англия 1:0
Гол: Лукас Силва, 45 - 1:0
"Пасуш де Феррейра": Антунеш, Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Фернанду Фонсека, Луис Карлос, Нуну Сантуш (Джало, 62), Эуштакиу, Денилсон (Жоау Педру, 88), Элдер Феррейра (Уилтон, 72), Лукас Силва (Дельгадо, 72).
"Тоттенхэм": Доэрти, Дэвис, Голлини, Картер-Викерс (Паскочи, 87), Ромеро, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Ллойд-Беннетт, 81), Джон (Кларк, 46), Хиль, Скарлетт.
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