Минимальные победы "Рейнджерса" и "Фенербахче", разгромное поражение "Зари": все результаты раунда плей-офф Лиги Европы 19 августа

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Минимальные победы "Рейнджерса" и "Фенербахче", разгромное поражение "Зари": все результаты раунда плей-офф Лиги Европы 19 августаФото: твиттер "Рейнджерса"

В четверг, 19 августа, завершились первые игры раунда плей-офф Лиги Европы.

Украинская "Заря" пропустила три гола венского "Рапида", "Рейнджерс" минимально переиграл "Алашкерт", а "Фенербахче" был сильнее ХИК.

"Славия" Чехия - "Легия" Польша 2:2
Голы: Эмрели, 20 - 0:1, Ба, 33 - 1:1, Юранович, 37 - 1:2, Масопуст, 45 - 2:2

"Рандерс" Дания - "Галатасарай" Турция 1:1
Голы: Актюркоглу, 26 - 0:1, Лауэнборг, 54 - 1:1

"Омония" Кипр - "Антверпен" Бельгия 4:2
Голы: Бенсон, 26 - 0:1, Лоизу, 43 - 1:1, Какулис, 48 - 2:1, Лоизу, 55 - 3:1, Мийоси, 62 - 3:2, Атьемвен (пен), 84 - 4:2

"Мура" Словения - "Штурм" Австрия 1:3
Голы: Шкофлек, 3 - 1:0, Янчер (пен), 18 - 1:1, Китейшвили, 60 - 1:2, Йебоа, 63 - 1:3

"Фенербахче" Турция - ХИК Финляндия 1:0
Гол: Гюмюшкая, 65 - 1:0

"Рапид" Вена Австрия - "Заря" Украина 3:0
Голы: Фунтас, 29 - 1:0, Кара, 78 - 2:0, Грюлль, 85 - 3:0       

"Олимпиакос" Греция - "Слован" Братислава Словакия 3:0
Голы: Камара, 37 - 1:0, Сиссе, 52 - 2:0, Божиков (аг), 68 - 3:0

"Рейнджерс" Шотландия - "Алашкерт" Армения 1:0
Гол: Морелос, 67 - 1:0

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