Марлос завершил карьеру в сборной Украины
Фото: инстаграм Марлоса
Хавбек "Шахтера" Марлос завершил карьеру в сборной Украины.
Бразилец получил украинское гражданство 28 сентября 2017 года, а уже 6 октября дебютировал за сборную.
Всего Марлос провел за сборную Украины 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Ранее игрок не получил вызов на сентябрьские матчи.
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