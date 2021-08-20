Фото: инстаграм Марлоса

Хавбек "Шахтера" Марлос завершил карьеру в сборной Украины.

Бразилец получил украинское гражданство 28 сентября 2017 года, а уже 6 октября дебютировал за сборную.

Всего Марлос провел за сборную Украины 16 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Ранее игрок не получил вызов на сентябрьские матчи.

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