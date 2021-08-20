"Барселона" предложила Мориба три варианта продолжения карьеры

Фото: инстаграм Илайша Мориба

"Барселона" предоставила хавбеку Илайше Морибе три варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предлагает игроку либо продлить контракт на предложенных условиях, либо искать себе другой клуб, который заплатит за него 15 миллионов евро, либо провести весь сезон на трибунах и уйти следующим летом в качестве свободного агента.

Стоит отметить, что "Барсе" поступало предложение по трансферу Мориба в размере 5 миллионов евро, однако каталонцы его отклонили.

Напомним, что стороны не могут согласовать финансовую часть контракта. "Барса" предлагает зарплату в 2 миллиона евро за сезон, а футболист требует 3 миллиона.

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