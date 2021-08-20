"Нижний Новгород" нацелился на форварда "Рубина"

Фото: сайт РПЛ

Нападающий "Рубина" Кирилл Косарев отправился в расположение "Нижнего Новгорода".

Как сообщает "Матч ТВ", клубы ведут переговоры об аренде 20-летнего игрока до конца сезона.

Отмечается, что наставник "Нижнего Новгорода» Александр Кержаков уже работал с форвардом в "Томи" и юношеской сборной России.

"Рубин" подписал Косарева летом 2020 года. За это время он провел 4 игры и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Форвард "Рубина" Игнатьев получил предложение из Европы. | http://soccernews.ru