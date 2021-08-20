"Челси" продлит контракт с Бакайоко и отдаст его в аренду

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"Челси" продлит контракт с Бакайоко и отдаст его в аренду Фото: инстаграм Бакайоко

"Челси" продлит соглашение с хавбеком Тьемуэ Бакайоко.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "аристократы" активировали опцию продления контракта до 2023 года.

Теперь "Челси" ведет переговоры об аренде Бакайоко в "Милан". Вероятно, это будет аренда с опцией выкупа.

Прошлый сезон Бакайоко провел в аренде в "Наполи".

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