"Челси" продлит контракт с Бакайоко и отдаст его в аренду
Фото: инстаграм Бакайоко
"Челси" продлит соглашение с хавбеком Тьемуэ Бакайоко.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "аристократы" активировали опцию продления контракта до 2023 года.
Теперь "Челси" ведет переговоры об аренде Бакайоко в "Милан". Вероятно, это будет аренда с опцией выкупа.
Прошлый сезон Бакайоко провел в аренде в "Наполи".
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