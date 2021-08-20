Шомуродов высказался о своем дебюте за "Рому"

Фото: твиттер "Ромы"

Форвард "Ромы" Эльдор Шомуродов дал комментарии после победы над "Трабзонспором" (2:1) в игре раунда плей-офф Лиги конференций.

"Я счастлив, так как забитый мною гол был очень важен для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуриньо, потому что я плохо говорю по-итальянски, однако мы понимаем друг друга во время игры. Думаю, я также смогу играть вместе с Тэмми Абрахамом", - приводит слова Шомуродова Calciomercato.

Отметим, что Шомуродов забил в первом официальном матче за "волков".

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