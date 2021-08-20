Главные новости дня: 19 августа
Фото: инстаграм Урунова
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 августа.
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года.
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона.
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Остон Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу".
Педро перешел в "Лацио" из "Ромы".
"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона.
"Спартак" назвал "Торино" стоимость Самюэля Жиго.
У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Эрлингу Холанду.
"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Магомеда-Шапи Сулейманова.
Роберт Левандовски решил покинуть "Баварию" в ближайшие два года.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 августа
-
Шомуродов высказался о своем дебюте за "Рому"
-
Газизов назвал главные цели "Уфы"
-
"Челси" продлит контракт с Бакайоко и отдаст его в аренду
-
"Нижний Новгород" нацелился на форварда "Рубина"
-
"Барселона" предложила Мориба три варианта продолжения карьеры
-
Марлос завершил карьеру в сборной Украины
-
Минимальные победы "Рейнджерса" и "Фенербахче", разгромное поражение "Зари": все результаты раунда плей-офф Лиги Европы 19 августа
-
"Тоттенхэм" проиграл "Пасуш де Феррейра" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
-
В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к нападающему "Монпелье"
-
Неймар и Паредес также не помогут ПСЖ в матче с "Брестом"
-
"Спартак" назвал "Торино" стоимость Жиго
-
Аршавин прокомментировал уход Крапухина из "Зенита"
-
Гол Шомуродова принес "Роме" победу над "Трабзонспором" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
-
ЭСК РФС оценил эпизод с незасчитанным голом "Краснодара" в ворота "Зенита"
-
"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона
-
1
Месси пропустит матч с "Брестом"
-
Стало известно, сколько зрителей сможет посетить матч сборной России против Хорватии
-
Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
-
1
Месси и Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18