Главные новости дня: 19 августа

Фото: инстаграм Урунова

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 августа.

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года.

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона.

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Остон Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу".

Педро перешел в "Лацио" из "Ромы".

"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона.

"Спартак" назвал "Торино" стоимость Самюэля Жиго.

У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Эрлингу Холанду.

"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Магомеда-Шапи Сулейманова.

Роберт Левандовски решил покинуть "Баварию" в ближайшие два года.

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