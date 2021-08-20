Главные новости дня: 19 августа

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Главные новости дня: 19 августаФото: инстаграм Урунова

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 августа.

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года.

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона.

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Остон Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу".

Педро перешел в "Лацио" из "Ромы".

"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона.

"Спартак" назвал "Торино" стоимость Самюэля Жиго.

У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Эрлингу Холанду.

"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Магомеда-Шапи Сулейманова.

Роберт Левандовски решил покинуть "Баварию" в ближайшие два года.

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Минимальные победы "Рейнджерса" и "Фенербахче", разгромное поражение "Зари": все результаты раунда плей-офф Лиги Европы 19 августа

Минимальные победы "Рейнджерса" и "Фенербахче", разгромное поражение "Зари": все результаты раунда плей-офф Лиги Европы 19 августа

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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