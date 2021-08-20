"Барселона" взяла новый кредит

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"Барселона" взяла новый кредит Фото: инстаграм Лапорты

Руководство "Барселоны" приняло решение взять новый кредит.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы взяли кредит на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%. Сумма кредита составила 455 миллионов евро.

Отмечается, что "Барсе" дали кредит под гарантии телевизионных прав. Достигнутое соглашение разрешает выпуск новых долговых обязательств на сумму до 70 миллионов евро, если это понадобится.

Напомним, что из-за финансовых проблем "Барса" не смогла продлить контракт с Лионелем Месси.

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