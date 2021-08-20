"Барселона" взяла новый кредит
Фото: инстаграм Лапорты
Руководство "Барселоны" приняло решение взять новый кредит.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы взяли кредит на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%. Сумма кредита составила 455 миллионов евро.
Отмечается, что "Барсе" дали кредит под гарантии телевизионных прав. Достигнутое соглашение разрешает выпуск новых долговых обязательств на сумму до 70 миллионов евро, если это понадобится.
Напомним, что из-за финансовых проблем "Барса" не смогла продлить контракт с Лионелем Месси.
Читайте также: "Барселона" намерена пересмотреть контракты двух высокооплачиваемых игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" ждет от ПСЖ разрешения на переговоры с Мбаппе
-
"Барселона" взяла новый кредит
-
"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
1
Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко
-
Зидан пожертвовал крупную сумму на борьбу с пожарами в Алжире
-
Уткин ответил Газзаеву на слова о приглашении Семака в сборную России
-
1
"Манчестер Сити" продлил контракт с 18-летним бомбардиром
-
Президент "Урала" отреагировал на новость о вспышке коронавируса в команде
-
1
"Алавес" арендовал защитника "Челси"
-
Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
-
1
Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
-
СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
Бауэр готов перейти в "Спартак"
-
1
Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
-
1
"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
-
"Реал" теряет Модрича
-
Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России
-
"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14