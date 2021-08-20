Появились новые детали трансфера Эдегора в "Арсенал"

Фото: твиттер "Арсенала"

"Реал" в сделку по продаже Мартина Эдегора в "Арсенал" включил право первого отказа.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "сливочные" смогут подписать Эдегора, если повторят предложение третьего клуба "Арсеналу" о трансфере футболиста. В таком случае решение останется за Эдегором.

Отмечается, что "Реал" не включил в договор пункт об обратном выкупе.

Ранее сообщалось, что трансфер Эдегора обошелся "Арсеналу" в 35 миллионов евро.

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