"Спартак" высказал свою позицию касательно возможной отмены лимита на легионеров

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"Спартак" высказал свою позицию касательно возможной отмены лимита на легионеров

"Спартак" сообщил РФС свою позицию касательно возможной реформы РПЛ и отмены лимита на легионеров.

По сведениям ТАСС, московский клуб отрицательно относится к идее качественных критериев для легионеров, а также к возможному созданию специальной комиссии, которая будет индивидуально рассматривать заявки клубов, если футболист не подходит под данные критерии.

В "Спартаке" считают, что национальная ассоциация не может ограничивать клубы в качественном выборе, а специальная комиссия не вызывает у московского клуба доверия.

В целом "Спартак" поддерживает реформу РПЛ, однако вопрос с лимитом необходимо доработать.

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