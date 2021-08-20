"Спартак" высказал свою позицию касательно возможной отмены лимита на легионеров

"Спартак" сообщил РФС свою позицию касательно возможной реформы РПЛ и отмены лимита на легионеров.

По сведениям ТАСС, московский клуб отрицательно относится к идее качественных критериев для легионеров, а также к возможному созданию специальной комиссии, которая будет индивидуально рассматривать заявки клубов, если футболист не подходит под данные критерии.

В "Спартаке" считают, что национальная ассоциация не может ограничивать клубы в качественном выборе, а специальная комиссия не вызывает у московского клуба доверия.

В целом "Спартак" поддерживает реформу РПЛ, однако вопрос с лимитом необходимо доработать.

Читайте также: Газзаев объяснил вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru