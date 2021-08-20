Бабаян назвал незаменимого футболиста в ЦСКА

Фото: инстаграм Акинфеева

Григорий Бабаян, ассистент тренера ЦСКА Алексея Березуцкого, считает Игоря Акинфеева незаменимым футболистом для команды.

"Разумеется, я прекрасно знал состав "армейцев" и раньше. У нас много молодежи, однако есть и опытные футболисты - Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. Отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Это не просто лучший голкипер последних лет, он настоящая легенда, человек, который создает атмосферу в коллективе, много подсказывает партнерам. Игорь - капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА", - приводит слова Бабаяна сайт ЦСКА.

После четырех туров ЦСКА идет в РПЛ на восьмом месте, набрав 6 очков.

Читайте также: Акинфеев повторил рекорд Игнашевича. | http://soccernews.ru