Бабаян назвал незаменимого футболиста в ЦСКА
Фото: инстаграм Акинфеева
Григорий Бабаян, ассистент тренера ЦСКА Алексея Березуцкого, считает Игоря Акинфеева незаменимым футболистом для команды.
"Разумеется, я прекрасно знал состав "армейцев" и раньше. У нас много молодежи, однако есть и опытные футболисты - Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. Отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Это не просто лучший голкипер последних лет, он настоящая легенда, человек, который создает атмосферу в коллективе, много подсказывает партнерам. Игорь - капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА", - приводит слова Бабаяна сайт ЦСКА.
После четырех туров ЦСКА идет в РПЛ на восьмом месте, набрав 6 очков.
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