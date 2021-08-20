"Реал" согласовал условия контракта с Вальверде

Теги реал мадридфедерико вальверде

"Реал" согласовал условия контракта с Вальверде Фото: инстаграм Вальверде

"Реал" близок к продлению контракта с хавбеком Федерико Вальверде.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали нового контракта.

Ожидается, что официально о продлении будет объявлено на следующей неделе.

Вальверде выступает за мадридский клуб с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету три гола и один ассист в 33 играх.

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