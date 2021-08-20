Игрок "Ювентуса" Фаджоли выложил новое фото с Роналду и Кьезой

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Игрок "Ювентуса" Фаджоли выложил новое фото с Роналду и КьезойФото: инстаграм Фаджоли

Хавбек "Ювентуса" Николо Фаджоли поделился новым фото в инстаграме.

20-летний игрок опубликовал совместное фото с Криштиану Роналду и Федерико Кьезой.

Все трое фотографировались в забавных позах. Например, Роналду демонстрировал мышцы.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует 21 августа.

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