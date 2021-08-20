"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах по трансферу Хвичи
Фото: инстаграм Хвичи
"Тоттенхэм" не утратил интерес к хавбеку "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
Как сообщает журналист CrystalSport Дима Шарикадзе, "шпоры" значительно продвинулись в переговорах по трансферу игрока. Переговоры идут стремительно.
В текущем сезоне Хвича принял участие в четырех играх и отметился одним голом.
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