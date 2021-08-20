Куман высказался о будущем Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал будущее хавбека Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо нужна еще неделя тренировок, прежде чем он попадет в состав. Для меня он отличный футболист, который может быть важен для команды. Я абсолютно рассчитываю на него в этом сезоне", - приводит слова Кумана ESPN.

Напомним, что из-за травмы бразилец последний раз появлялся на поле 29 декабря 2020 года.

В прошлом сезоне на счету Коутиньо три гола и два ассиста в 14 играх.

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