Агент Лемоса отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Фото: инстаграм Лемоса
Федерико Пасторелло, агент защитника "Фенербахче" Маурисио Лемоса, отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к игроку.
"Это всего лишь слух. "Спартак" ко мне не обращался", - приводит слова агента Sport24.
Контракт Лемоса с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро.
В прошлом сезоне уругваец принял участие в 10 играх, но результативными действиями не отличился.
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