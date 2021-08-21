"Бетис" и "Кадис" сыграли вничью во втором туре Ла Лиги
Фото: твиттер "Бетиса"
В стартовом матче 2-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" сыграл вничью с "Кадисом".
"Бетис" - "Кадис" 1:1
Голы: Негредо (пен), 11 - 0:1, Хуанми, 22 - 1:1
"Бетис": Руй Силва, Монтойя (Хоакин, 69), Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Родри (Руибаль, 69), Хуанми (Морон, 87), Фекир, Иглесиас (Вильям Карвалью, 69).
"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян, Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес, Йонссон (Алекс Фернандес, 46), Аларкон (Кальдерон, 88), Негредо (Осмайич, 69), Лосано (Хименес, 76), Переа (Карселен, 46).
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|14