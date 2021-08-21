"Бетис" и "Кадис" сыграли вничью во втором туре Ла Лиги

Теги бетискадис

"Бетис" и "Кадис" сыграли вничью во втором туре Ла ЛигиФото: твиттер "Бетиса"

В стартовом матче 2-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" сыграл вничью с "Кадисом".

"Бетис" - "Кадис" 1:1

Голы: Негредо (пен), 11 - 0:1, Хуанми, 22 - 1:1

"Бетис": Руй Силва, Монтойя (Хоакин, 69), Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда, Гуардадо (Тельо, 82), Каналес, Родри (Руибаль, 69), Хуанми (Морон, 87), Фекир, Иглесиас (Вильям Карвалью, 69).

"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян, Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес, Йонссон (Алекс Фернандес, 46), Аларкон (Кальдерон, 88), Негредо (Осмайич, 69), Лосано (Хименес, 76), Переа (Карселен, 46).

Читайте также: "Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"

ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов