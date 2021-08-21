Клубы АПЛ потратили на летние трансферы больше, чем клубы Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги вместе взятые

Стали известны трансферные расходы клубов топ-5 лиг Европы этим летом.

Как сообщает ESPN, больше всех на трансферы потратили клубы АПЛ - 1,02 миллиарда евро.

Стоит отметить, что это больше, чем Ла Лига, Бундеслига и Серия А вместе взятые.

Клубы Ла Лиги этим летом потратили 152,3 миллиона евро, Серии А - 446,6 миллиона, Бундеслиги - 340,3 миллиона.

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