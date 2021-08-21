"Фламенго" объявил об аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Фламенго" объявил об аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"Фото: сайт "Фламенго"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра перебрался во "Фламенго".

Как сообщает сайт клуба, "Фламенго" арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.

"МЮ" подписал Перейру в 2015 году. Прошлый сезон он провел в аренде в "Лацио".

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