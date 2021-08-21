"Фламенго" объявил об аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"
Фото: сайт "Фламенго"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра перебрался во "Фламенго".
Как сообщает сайт клуба, "Фламенго" арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.
"МЮ" подписал Перейру в 2015 году. Прошлый сезон он провел в аренде в "Лацио".
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|38
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|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
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|7
|Интернасьонал
|38
|57
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|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
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|Атлетико Минейро
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|Флуминенсе
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|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
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|Аваи
|38
|20