Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева
Фото: инстаграм Акинфеева
Фанаты ЦСКА подготовили перфоманс в честь рекорда голкипера команды Игоря Акинфеева.
Напомним, что 35-летний капитан "армейцев" проводит 490-ю игру в рамках РПЛ. По этому показателю он обошел Сергея Игнашевича (489 игр).
Во время матча с "Ахматом" фанаты ЦСКА использовали 490 плашек, на каждой из которых указан один из матчей, в которых Игорь выходил на поле.
Фото: твиттер ЦСКА
Кроме того, на трибунах был вывешен специальный баннер.
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