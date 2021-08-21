Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева

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Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева Фото: инстаграм Акинфеева

Фанаты ЦСКА подготовили перфоманс в честь рекорда голкипера команды Игоря Акинфеева.

Напомним, что 35-летний капитан "армейцев" проводит 490-ю игру в рамках РПЛ. По этому показателю он обошел Сергея Игнашевича (489 игр).

Во время матча с "Ахматом" фанаты ЦСКА использовали 490 плашек, на каждой из которых указан один из матчей, в которых Игорь выходил на поле.

Фото: твиттер ЦСКА

Кроме того, на трибунах был вывешен специальный баннер.

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