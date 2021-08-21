Витория высказался о результатах "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория дал комментарии после игры с тульским "Арсеналом" (1:1).

"Кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не побеждает, это всегда непросто. Однако это не кризис, а испытание своего рода. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Нужно просто продолжать работу.

Не все так гладко, как мне бы хотелось. Однако я в такой ситуации первый, кто буду продолжать двигаться вперед и возьму с собой футболистов, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место", - заявил Витория.

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