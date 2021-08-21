Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал слухи о возможном уходе в "Торино".
"Ухожу ли я в "Торино"? Я все ещё здесь и играл сегодня", - приводит слова Жиго "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать Жиго за 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.
Читайте также: "Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"
-
"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"
-
"Уотфорд" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Витория прокомментировал результат матча с "Арсеналом"
-
Грилиш забил дебютный гол за "Манчестер Сити"
-
"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ
-
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ
-
1
Селюк: "Легко докажу, что Геркус вор"
-
Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"
-
Витория высказался о результатах "Спартака"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020
-
"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"
-
ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
-
На Пьянича появился новый претендент
-
Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева
-
Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"