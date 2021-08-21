Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"

Теги спартак москвасамюэль жиготорино

Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"Фото инстаграм Самюэля Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал слухи о возможном уходе в "Торино".

"Ухожу ли я в "Торино"? Я все ещё здесь и играл сегодня", - приводит слова Жиго "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать Жиго за 5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.

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