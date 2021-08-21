"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1

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"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Монако"

В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Лансу".

Монегаски идут в турнирной таблице на 17-м месте, имея в активе одно очко.

"Монако" - "Ланс" 0:2

Голы: Ганаго, 51 - 0:1, Банза, 90 - 0:2

"Монако": Нюбель, Агиляр (Сидибе, 84), Дисаси, Павлович, Кайо Энрике, Головин, Тчуамени (Желсон Мартинш, 63), Жан Лукас, Диоп (Фабрегас, 76), Бен-Йеддер (Фолланд, 63), Диатта (Боадю, 64).

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Франковски, 46), Какута (Айдара, 76; Бура, 90), Фофана, Дукуре, Сотока (Банза, 75), Ганаго (Каюзак, 65).

Удаления: Дукуре (61), Головин (86).

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