"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"
В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Лансу".
Монегаски идут в турнирной таблице на 17-м месте, имея в активе одно очко.
"Монако" - "Ланс" 0:2
Голы: Ганаго, 51 - 0:1, Банза, 90 - 0:2
"Монако": Нюбель, Агиляр (Сидибе, 84), Дисаси, Павлович, Кайо Энрике, Головин, Тчуамени (Желсон Мартинш, 63), Жан Лукас, Диоп (Фабрегас, 76), Бен-Йеддер (Фолланд, 63), Диатта (Боадю, 64).
"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Франковски, 46), Какута (Айдара, 76; Бура, 90), Фофана, Дукуре, Сотока (Банза, 75), Ганаго (Каюзак, 65).
Удаления: Дукуре (61), Головин (86).
Читайте также: ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"
-
"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"
-
"Уотфорд" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Витория прокомментировал результат матча с "Арсеналом"
-
Грилиш забил дебютный гол за "Манчестер Сити"
-
"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
-
"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ
-
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ
-
1
Селюк: "Легко докажу, что Геркус вор"
-
Жиго отреагировал на слухи о возможном уходе в "Торино"
-
Витория высказался о результатах "Спартака"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020
-
"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"
-
ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ
-
На Пьянича появился новый претендент
-
Фанаты ЦСКА устроили перфоманс в честь рекорда Акинфеева
-
Мане - пятый игрок "Ливерпуля", забивший 50 голов в АПЛ на "Энфилде"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13