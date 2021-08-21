Грилиш забил дебютный гол за "Манчестер Сити"

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Грилиш забил дебютный гол за "Манчестер Сити"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"

Летний новичок "Манчестер Сити" Джек Грилиш забил дебютный гол за клуб в игре против "Норвича" (5:0).

Для этого самому дорогому футболисту АПЛ понадобилось три матча. Ранее он играл с "Лестером" (0:1) в Суперкубке Англии и с "Тоттенхэмом" (0:1) в 1-м туре АПЛ.

Напомним, что "горожане" приобрели 25-летнего англичанина за 115 миллионов евро.

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