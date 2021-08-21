"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"
Фото: твиттер "Байера"
В рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уверенно разобрался с менхенгладбахской "Боруссией".
"Байер" - "Боруссия" М 4:0
Голы: Зоммер (аг), 3 - 1:0, Шик, 8 - 2:0, Диаби, 55 - 3:0, Амири, 87 - 4:0
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Виртц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулиньо (Амири, 68).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Бенсебайни, 45), Гинтер (Нетц, 63), Эльведи, Скалли, Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Херрманн, 63), Тюрам (Вольф, 20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20