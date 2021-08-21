"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"

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"Байер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию"Фото: твиттер "Байера"

В рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уверенно разобрался с менхенгладбахской "Боруссией".

"Байер" - "Боруссия" М 4:0

Голы: Зоммер (аг), 3 - 1:0, Шик, 8 - 2:0, Диаби, 55 - 3:0, Амири, 87 - 4:0

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Виртц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулиньо (Амири, 68).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Бенсебайни, 45), Гинтер (Нетц, 63), Эльведи, Скалли, Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Херрманн, 63), Тюрам (Вольф, 20).

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