"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"

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"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"Фото: сайт "Интера"

В первом туре нового сезона Серии А "Интер" разгромил "Дженоа".

"Интер" - "Дженоа" 4:0

Голы: Шкриньяр, 6 - 1:0, Чалханоглу, 14 - 2:0, Видаль, 74 - 3:0, Джеко, 87 - 4:0

"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 84), Перишич (Димарко, 69), Брозович, Чалханоглу (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 69), Барелла (Весино, 77), Джеко.

"Дженоа": Сиригу, Кришито, Бираски (Серпе, 46), Ванхойсден, Камбьязо (Сабелли, 46), Стураро (Мелегони, 71), Бадель, Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 54).  


"Верона" - "Сассуоло" 2:3

Голы: Распадори, 32 - 0:1, Джуричич, 51 - 0:2, Дзакканьи (пен), 71 - 1:2, Траоре, 77 - 1:3, Дзакканьи, 90 - 2:3

"Верона": Пандур, Казале (Маньяни, 74), Чеккерини (Ди Кармине, 55), Гюнтер, Давидович, Лазович, Велозу, Дзакканьи, Барак (Илич, 73), Онгла (Тамез, 55), Калинич (Канчельери, 46).

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 90), Феррари, Рожерио, Джуричич (Дефрель, 84), Лопес, Бога, Фраттези (Маньянелли, 84), Капуто (Скамакка, 90), Распадори (Траоре, 67).

Удаление: Велозу (45).

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