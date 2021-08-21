"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа"
Фото: сайт "Интера"
В первом туре нового сезона Серии А "Интер" разгромил "Дженоа".
"Интер" - "Дженоа" 4:0
Голы: Шкриньяр, 6 - 1:0, Чалханоглу, 14 - 2:0, Видаль, 74 - 3:0, Джеко, 87 - 4:0
"Интер": Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 84), Перишич (Димарко, 69), Брозович, Чалханоглу (Сатриано, 77), Сенси (Видаль, 69), Барелла (Весино, 77), Джеко.
"Дженоа": Сиригу, Кришито, Бираски (Серпе, 46), Ванхойсден, Камбьязо (Сабелли, 46), Стураро (Мелегони, 71), Бадель, Эрнани (Бьянки, 46), Ровелла, Пандев, Каллон (Фавилли, 54).
"Верона" - "Сассуоло" 2:3
Голы: Распадори, 32 - 0:1, Джуричич, 51 - 0:2, Дзакканьи (пен), 71 - 1:2, Траоре, 77 - 1:3, Дзакканьи, 90 - 2:3
"Верона": Пандур, Казале (Маньяни, 74), Чеккерини (Ди Кармине, 55), Гюнтер, Давидович, Лазович, Велозу, Дзакканьи, Барак (Илич, 73), Онгла (Тамез, 55), Калинич (Канчельери, 46).
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 90), Феррари, Рожерио, Джуричич (Дефрель, 84), Лопес, Бога, Фраттези (Маньянелли, 84), Капуто (Скамакка, 90), Распадори (Траоре, 67).
Удаление: Велозу (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17