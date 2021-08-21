"Шахтер" в большинстве обыграл "Черноморец" и вышел на первое место УПЛ

Фото: сайт "Шахтера"

В рамках 5-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Черноморцем".

Благодаря победе "горняки" возглавили турнирную таблицу чемпионата, однако они опережают "Десну" только по дополнительным показателям.

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков, 34 - 0:1, Алан Патрик, 45+5 - 0:2, Соломон, 90+3 - 0:3

"Черноморец": Кучерук, Путря (Скорко, 84), Кадири, Дубко, Кузык, Билошевский, Михайленко, Брагару (Исаенко, 66), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Авагимян (Тлумак, 78), Бугай (Ванат, 66).

"Шахтер": Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао, 62), Исмаили (Корниенко, 62), Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Марлос, Судаков (Соломон, 69), Мудрик, Сикан (Дентиньо, 79).

Удаление: Билошевский (13).

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