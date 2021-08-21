"Шахтер" в большинстве обыграл "Черноморец" и вышел на первое место УПЛ
Фото: сайт "Шахтера"
В рамках 5-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Черноморцем".
Благодаря победе "горняки" возглавили турнирную таблицу чемпионата, однако они опережают "Десну" только по дополнительным показателям.
"Черноморец" - "Шахтер" 0:3
Голы: Судаков, 34 - 0:1, Алан Патрик, 45+5 - 0:2, Соломон, 90+3 - 0:3
"Черноморец": Кучерук, Путря (Скорко, 84), Кадири, Дубко, Кузык, Билошевский, Михайленко, Брагару (Исаенко, 66), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Авагимян (Тлумак, 78), Бугай (Ванат, 66).
"Шахтер": Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао, 62), Исмаили (Корниенко, 62), Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Марлос, Судаков (Соломон, 69), Мудрик, Сикан (Дентиньо, 79).
Удаление: Билошевский (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13