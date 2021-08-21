"Фенербахче" нацелился на Азмуна
Фото: инстаграм Азмуна
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Фенербахче".
Как сообщает A Spor, турецкий клуб видит в игроке замену Сердару Дурсуну, который выбыл из-за травмы.
Напомним, что "Зенит" требует за Азмуна 20 миллионов евро. Ранее "Байер" отказался платить эту сумму за игрока.
В новом сезоне Азмун провел 6 игр, в которых забил 5 голов.
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|3
|Сивасспор
|28
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|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
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|6
|Аланьяспор
|28
|44
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|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
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|33
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|Касимпаса
|28
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|Денизлиспор
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|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
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|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
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|Анкарагюджю
|28
|24