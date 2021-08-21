"Фенербахче" нацелился на Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Фенербахче".

Как сообщает A Spor, турецкий клуб видит в игроке замену Сердару Дурсуну, который выбыл из-за травмы.

Напомним, что "Зенит" требует за Азмуна 20 миллионов евро. Ранее "Байер" отказался платить эту сумму за игрока.

В новом сезоне Азмун провел 6 игр, в которых забил 5 голов.

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