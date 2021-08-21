Мориба выбрал сборную, за которую будет выступать

Теги барселонаилайш морибаиспаниягвинея

Мориба выбрал сборную, за которую будет выступать Фото: инстаграм Мориба

Хавбек "Барселоны" Илайш Мориба выбрал сборную, за которую будет выступать.

По сведениям Cadena SER, игрок выбирал между Испанией и Гвинеей, и остановил свой выбор на африканской команде.

Мориба родился в Конакри, столице Гвинеи. На его счету 9 игр за Испанию U17 и U18.

Отмечается, что Мориба должен получить вызов на игру отбора ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау.

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