Хабиб высказался о будущем Роналду

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я считаю, что было бы лучше, если бы Роналду поменял команду. ПСЖ? Это не в обиду нашим болельщикам "Ювентуса". Нет, не ПСЖ. У ПСЖ своих звезд хватает. Куда-нибудь в Англию было бы интересно. Если бы в конце карьеры он перешел в Англию, лично мне было бы интересно.

А еще лучше в "Легион-Динамо". Однако им будет сложно нас осилить. Кому-то придется работать по-братски", - приводит слова Нурмагомедова "Матч-ТВ".

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