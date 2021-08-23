ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе

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ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе Фото сайт ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, парижане готовы расстаться с футболистом и ждут предложения от "Реала".

В свою очередь "Реал" готовится сделать предложение в ближайшее время. Шансы на уход Мбаппе огромны.

Отмечается, что на замену Мбаппе ПСЖ рассматривает Ришарлисона из "Эвертона".

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