Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за расистских коннотаций

Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища All Whites, что на русском означает "полностью белые / в белом".

По сведениям RNZ, местная федерация футбола подняла этот вопрос в ходе работы по повышению инклюзивности, борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. В федерации опасаются, что в этом прозвище могут быть усмотрены расистские коннотации.

Стоит отметить, что в 2009 году уже предлагалось сделать основной не белую форму, а черную, которая сейчас является второй. Это позволило бы избавиться от возможных ассоциаций с расизмом.

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