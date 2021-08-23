"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Рубина"

Фото: ФК "Локомотив"

Защитник "Рубина" Владислав Игнатьев попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщает "Чемпионат", "красно-белые" рассматривают кандидатуру 34-летнего игрока, так как не сильно продвинулись в переговорах с легионерами.

Напомним, что Игнатьев присоединился к "Рубину" в качестве свободного агента этим летом. Его контракт истекает летом 2022 года.

Читайте также: В "Спартаке" высказались о будущем Жиго. | http://soccernews.ru