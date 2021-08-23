"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Рубина"
Фото: ФК "Локомотив"
Защитник "Рубина" Владислав Игнатьев попал в сферу интересов "Спартака".
Как сообщает "Чемпионат", "красно-белые" рассматривают кандидатуру 34-летнего игрока, так как не сильно продвинулись в переговорах с легионерами.
Напомним, что Игнатьев присоединился к "Рубину" в качестве свободного агента этим летом. Его контракт истекает летом 2022 года.
Читайте также: В "Спартаке" высказались о будущем Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Врач "Локомотива" рассказал о травме Миранчука
-
Умтити определился со своим будущим
-
"Вест Хэм" разгромил "Лестер"
-
"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"
-
Месси дебютирует за ПСЖ 29 августа
-
Маскарель предпочел "Зениту" "Эльче"
-
"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе"
-
"Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем"
-
"Лион" вступил в борьбу за Жиго
-
Стало известно, какой канал будет транслировать матчи сборной России с Хорватией и Кипром
-
Официально: "Лион" купил Шакири у "Ливерпуля"
-
1
"Ростов" выступил против отмены лимита на легионеров. Четыре клуба высказались за
-
1
ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала"
-
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Рубина"
-
2
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за расистских коннотаций
-
ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе
-
Хабиб высказался о будущем Роналду
-
1
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
"Челси" договорился о контракте с Кунде
-
"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе Сарра