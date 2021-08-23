ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала"
Фото твиттер ПСЖ
ПСЖ может продать нападающего Килиана Мбаппе до конца лета.
По сведениям RMC Sport, на данный момент парижане получили только одно предложение по игроку - от клуба АПЛ. "Реал" пока не предпринимал попыток.
Напомним, что Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. ПСЖ предлагал соглашение по схеме "5+1" с увеличением зарплаты.
Действующий контракт француза истекает следующим летом. В новом сезоне Мбаппе забил один гол и отдал два ассиста в 3 матчах.
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|4
|Лилль
|28
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|5
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|28
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|Реймс
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13