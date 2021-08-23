ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала"

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ПСЖ может продать нападающего Килиана Мбаппе до конца лета.

По сведениям RMC Sport, на данный момент парижане получили только одно предложение по игроку - от клуба АПЛ. "Реал" пока не предпринимал попыток.

Напомним, что Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. ПСЖ предлагал соглашение по схеме "5+1" с увеличением зарплаты.

Действующий контракт француза истекает следующим летом. В новом сезоне Мбаппе забил один гол и отдал два ассиста в 3 матчах.

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