ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала"

1 Теги псжкилиан мбаппетрансферыреал мадрид

ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала" Фото твиттер ПСЖ

ПСЖ может продать нападающего Килиана Мбаппе до конца лета.

По сведениям RMC Sport, на данный момент парижане получили только одно предложение по игроку - от клуба АПЛ. "Реал" пока не предпринимал попыток.

Напомним, что Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. ПСЖ предлагал соглашение по схеме "5+1" с увеличением зарплаты.

Действующий контракт француза истекает следующим летом. В новом сезоне Мбаппе забил один гол и отдал два ассиста в 3 матчах.

Читайте также: ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

e.melehov

Мужские спортивные костюмы за 1390 руб. Очень большой выбор, все в одну цену, хорошее качество, стильный дизайн, покупай пока акция ----- https://nnna.ru/katalog

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"

"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов