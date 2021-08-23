"Ростов" выступил против отмены лимита на легионеров. Четыре клуба высказались за

"Ростов" выступает против отмены лимита на легионеров.

Как сообщает Sport24, "Динамо", "Краснодар", "Рубин" и "Сочи" наоборот хотят отмены лимита, а "Спартак" предлагает его смягчить.

Решение о лимите будет принято на собрании клубов РПЛ 31 августа.

Напомним, что сейчас клубы могут иметь в заявке не более 8 иностранцев.

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