"Лион" вступил в борьбу за Жиго

Фото инстаграм Самюэля Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может вернуться во Францию.

Как сообщает журналист Игнасио Женуарди, побороться за 27-летнего игрока готов "Лион".

Отмечается, что "ткачи" уже сделали запрос по трансферу футболиста.

Контракт Жиго со "Спартаком" истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать игрока за 5 миллионов евро.

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