"Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем"

Фото: твиттер "Ниццы"

Пресс-служба "Ниццы" опубликовала заявление касательно инцидента на матче с "Марселем".

Напомним, что игра была прервана из-за выбежавших на поле фанатов. В ходе стычки пострадали несколько игроков "Марселя".

"Все так называемые болельщики, признанные виновными в этих стычках, должны понести ответственность. Им нет оправдания. Но и футболисты "Марселя" не должны были себе позволять таких действий", - говорится в заявлении клуба.

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