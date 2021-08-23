Маскарель предпочел "Зениту" "Эльче"
Фото: инстаграм Маскареля
Хавбек "Шальке" Омар Маскарель перебрался в "Эльче".
Как сообщает Fichajes, 28-летний испанец имел на руках более выгодное предложение от "Зенита", но он предпочел вернуться на родину.
Напомним, что Маскарель присоединился к "Эльче" в качестве свободного агента.
В составе "Шальке" он провел 71 игру, забил один гол и отдал четыре ассиста.
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