Месси дебютирует за ПСЖ 29 августа

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Месси дебютирует за ПСЖ 29 августаФото: инстаграм Месси

Новичок ПСЖ Лионель Месси должен дебютировать за клуб уже на этой неделе.

Как сообщает L’Equipe, дебют аргентинца состоится в воскресенье, 29 августа, в выездном матче с "Реймсом".

Отмечается, что сегодня Месси вернулся из Барселоны и должен начать подготовку к предстоящей игре.

Напомним, что ПСЖ подписал Месси в качестве свободного агента.

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