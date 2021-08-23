"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"

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"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Сампдорию".

"Сампдория" - "Милан" 0:1

Гол: Браим Диас, 9 - 0:1

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71), Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсбю, Куальярелла, Габбьядини (Верре, 71).

"Милан": Меньян, Калабрия (Романьоли, 88), Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).


"Кальяри" - "Специя" 2:2

Голы: Джаси, 7 - 0:1, Бастони, 58 - 0:2, Жоао Педро, 62 - 1:2, Жоао Педро (пен), 66 - 2:2

"Кальяри": Краньо, Годин (Чеппителли, 74), Валюкевич (Дзаппа, 63), Карбони (Ликояннис, 85), Далберт, Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Дейола (Перейро, 63), Паволетти (Симеоне, 84).

"Специя": Зут, Амьян, Николау, Эрлич, Христов, Феррер (Виньяли, 85), Бастони, Маджоре, Колли, Джаси, Верде (Мраз, 69).

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