"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Сампдорию".
"Сампдория" - "Милан" 0:1
Гол: Браим Диас, 9 - 0:1
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71), Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсбю, Куальярелла, Габбьядини (Верре, 71).
"Милан": Меньян, Калабрия (Романьоли, 88), Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).
"Кальяри" - "Специя" 2:2
Голы: Джаси, 7 - 0:1, Бастони, 58 - 0:2, Жоао Педро, 62 - 1:2, Жоао Педро (пен), 66 - 2:2
"Кальяри": Краньо, Годин (Чеппителли, 74), Валюкевич (Дзаппа, 63), Карбони (Ликояннис, 85), Далберт, Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Дейола (Перейро, 63), Паволетти (Симеоне, 84).
"Специя": Зут, Амьян, Николау, Эрлич, Христов, Феррер (Виньяли, 85), Бастони, Маджоре, Колли, Джаси, Верде (Мраз, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17