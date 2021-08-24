Умтити определился со своим будущим

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити принял решение остаться в клубе.

По сведениям Marca, 27-летний француз отклонил все предложения от других клубов, а также отказывается разорвать контракт с "Барсой".

Умтити уверен, что он набрал оптимальную форму и сможет помочь команде в новом сезоне.

Напомним, что "Барса" хотела избавиться от игрока из-за его высокой зарплаты.

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