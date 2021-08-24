Врач "Локомотива" рассказал о травме Миранчука

Фото: инстаграм Миранчука

Врач "Локомотива" Александр Резепов поделился информацией о травме хавбека Антона Миранчука.

"Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном. Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по футболисту.

После прихода у нас состоялся диалог с игроком, где было принято совместное решение о методах подготовки к сезону. Было решено до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами. Выбранная тактика позволила футболисту без ограничений принимать участие в тренировочном процессе в полном объеме. Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных играх.

В клубе заинтересованы в том, чтобы футболист находился в самом оптимальном состоянии, был полностью здоров и мог максимально помогать команде в решении турнирных задач", - приводит слова Резепова "Спорт-Экспресс".

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