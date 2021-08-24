"Челси" может арендовать Сауля, но при одном условии

Фото: инстаграм Сауля

"Челси" всерьез нацелился на хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Как сообщает The Telegraph, "аристократы" готовы арендовать 26-летнего испанца, чтобы укрепить среднюю линию.

Однако для этого "Челси" необходимо избавиться от трех полузащитников - Дэниела Дринкуотера, Тьемуэ Бакайоко и Росса Баркли.

В прошлом сезоне на счету Сауля два гола и один ассист в 41 игре.

Читайте также: "Атлетико" предложил Сауля трем клубам АПЛ. | http://soccernews.ru