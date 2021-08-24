"Челси" может арендовать Сауля, но при одном условии
Фото: инстаграм Сауля
"Челси" всерьез нацелился на хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса.
Как сообщает The Telegraph, "аристократы" готовы арендовать 26-летнего испанца, чтобы укрепить среднюю линию.
Однако для этого "Челси" необходимо избавиться от трех полузащитников - Дэниела Дринкуотера, Тьемуэ Бакайоко и Росса Баркли.
В прошлом сезоне на счету Сауля два гола и один ассист в 41 игре.
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|27
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|Бернли
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|27
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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