"Осасуна" и "Сельта" завершили 1-й тур Ла Лиги ничьей

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"Осасуна" и "Сельта" завершили 1-й тур Ла Лиги ничьейФото: твиттер "Осасуны"

В заключительном матче 1-го тура испанской Ла Лиги "Осасуна" сыграла вничью с "Сельтой".

"Осасуна" - "Сельта" 0:0

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 83), Рубен Гарсия (Чими Авила, 74), Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Барха (Роберто Торрес, 65), Кике Гарсия (Будимир, 74).

"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Домингес (Айду, 79), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 70), Тапия, Мендес (Солари, 70), Нолито (Серви, 61), Аспас, Санти Мина.

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