Стало известно, сколько зрителей пустят на матч "Зенит" - ЦСКА

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Стало известно, сколько зрителей пустят на матч "Зенит" - ЦСКА

"Зенит" сделал заявление касательно посещаемости игры против ЦСКА.

"В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на матче против ЦСКА смогут присутствовать до 1000 зрителей. Возможность посетить матч будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории "Стандарт", "Фанатский Вираж" и VIP.

"Сине-бело-голубые" приносят извинения всем тем, кто в связи с ограничениями не сможет побывать на домашней игре любимой команды. Мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы все фанаты как можно быстрее вернулись на "Газпром Арену", - говорится в заявлении клуба.

Поединок между "Зенитом" и ЦСКА пройдет 26 августа в 20:45 (мск).

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