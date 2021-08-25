Слуцкий высказался о возможной отмене лимита на легионеров

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Слуцкий высказался о возможной отмене лимита на легионеров Фото: инстаграм Слуцкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о возможной отмене лимита на легионеров.

"Рубин" далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию. За полную отмену лимита выступили и "Локомотив", и "Динамо", и "Краснодар", и "Зенит", и ЦСКА. Мы много раз четко и аргументированно объясняли свою позицию.

И я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях", - приводит слова Слуцкого сайт клуба.

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