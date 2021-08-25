"Манчестер Сити" еще раздумывает над трансфером Роналду

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"Манчестер Сити" еще раздумывает над трансфером Роналду Фото: инстаграм Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" пока не отказался от идеи трансфера нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает ESPN, "горожане" рассматривают вариант с подписание португальца, однако преградами являются финансовые запросы "Ювентуса" и высокая зарплата футболиста.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет получить за Роналду около 30 миллионов евро. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.

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