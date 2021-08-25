Перес рассказал об ответе ПСЖ на запрос по трансферу Мбаппе

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Перес рассказал об ответе ПСЖ на запрос по трансферу Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил, что клуб делал запрос по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"В ПСЖ ответили на запрос по Мбаппе и сделали это грубо", - заявил Перес.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за игрока 160 миллионов евро, однако ПСЖ требует 200 миллионов.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом и он сможет перейти в "Реал" на правах свободного агента.

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